Precisamos de mais creches em Anápolis para mães trabalharem e deixarem seus filhos aprendendo

Nessas minhas andanças por Anápolis tenho conversado muito com mães de todos os perfis. Além das dificuldades que toda família passa, uma em especial tem me chamado muito a atenção e doído em mim como pai e ser humano.

Muitas querem trabalhar e buscam emprego, mas não têm onde deixar seus filhos. E não somente deixar, elas têm vontade de deixá-los em segurança. Quem consegue o emprego, deixa com um vizinho, com um parente ou até mesmo irmãos mais velhos.

A solução para esse problema é creche e, infelizmente, faltam recursos para criar a quantidade suficiente para colocarmos todas as crianças de zero a quatro anos em uma.

Onde estão recursos? Em Brasília, pois 70% de todos os impostos que pagamos vão para lá , porém a maioria dos serviços são realizados pelo estado e município . Precisamos trazer de volta parte do que pagamos para nossa cidade e assim fazer a diferença na vida das famílias.

Em média, cerca de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão se constrói uma creche de padrão século 21. Aquela bem bonitinha, com salas bem equipadas, espaços pedagógicos, brinquedotecas e bom refeitório.

É disso que a gente precisa. Assim, mais mães vão trabalhar tranquilas enquanto seus filhos aprendem a ler, escrever e ter noções de cidadania.

Esse deve ser o nosso objetivo. Precisamos de vontade política, inteligência e comprometimento com a cidade e garantir a empregabilidade para as mães.

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.

