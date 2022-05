Show de Gusttavo Lima em Brasília teve briga generalizada

O show do cantor Gusttavo Lima realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília no último sábado (21), chamou a atenção por uma briga generalizada.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, cerca de dez pessoas se agridem com socos, tapas, chutes e puxões de cabelo. No meio da confusão, um homem chega a arremessar uma cadeira em outra pessoa. Ao fundo, é possível ouvir Gusttavo Lima cantar “De Menina Pra Mulher”.

Não se sabe o que motivou a briga. Em contato com a reportagem, a assessoria do artista enviou uma nota de esclarecimento.

“A organização do Buteco Brasília informa que o evento realizado no último sábado (21) contou com forte esquema de segurança. Lamentamos as ocorrências registradas, pois organizamos um evento para plena diversão do público”.

O evento também ficou marcado por um discurso do narrador de rodeios Cuiabano Lima, que gritou palavras “em defesa da pátria” e “contra o comunismo”.

“O que o sertanejo tem de melhor? Nós temos aquilo que o brasileiro gosta que é a simplicidade, que é o jeito de conversar, de tomar uma, levantar cedo, dormir tarde, acordar, pedir bênção pro pai ou pra mãe. Isso é a verdade que a gente tem que acreditar. Porque aqui nunca vai ser o comunismo e sim uma democracia” disse Cuiabano.