6 mensagens ocultas encontradas em séries de sucesso e que nem todo mundo reparou

Nossa mente não consegue detectar mensagens ocultas em filmes e séries, mas isso não é por acaso.

A psicologia explica que essas mensagens subliminares são aquelas que os sentidos humanos não conseguem perceber de forma consciente, assim, a mensagem atinge outra parte do cérebro humano, o subconsciente.

Normalmente, elas são usadas como uma forma sutil de incentivar algum tipo de comportamento, seja ele a compra de algum produto ou uma atitude no âmbito da ética e moral.

Foi pensando exatamente nisso que hoje selecionamos algumas mensagens ocultas em séries!

1. How I Met Your Mother

Vamos começar por essa famosíssima série de 2014.

Bom, na sexta temporada, o pai de Marshall morre e, subliminarmente, o episódio faz uma contagem regressiva até terminar.

Veja de novo e repare: ele começa com um folheto que tem o número 50, na cena seguinte aparece o 49, em seguida uma garrafa com o número 48 e assim por diante.

Cada cena tem números em contagem decrescente até um táxi que acaba com o número 001. Quando a contagem acaba, Marshall recebe a notícia que seu pai morreu.

2. Friends

Friends certamente conquistou uma legião de fãs pelo mundo inteiro. Hoje, inclusive, existem lojas, artigos e franquias, tudo sobre a série.

Bom e se você é um fã já deve ter notado que o sofá do Central Perk está sempre vazio. A verdade é que, existe uma plaquinha escrito “Reservado”, que significa que o sofá é permanentemente reservado para Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Chandler e Monica.

3. Game of Thrones

Mais uma majestosa produção que conquistou dezenas e dezenas de pessoas.

Em GOT, na quarta temporada, Mindinho previu a morte de alguns personagens com um único comentário, que foi:

“As pessoas morrem em sua mesa de jantar. Elas morrem em suas camas. Elas morrem de cócoras sobre seus penicos. Todo mundo morre cedo ou tarde”.

Você pode ter achado nada a ver naquela hora. Mas ele estava prevendo a morte de Joffrey em seu casamento, a de Shae em sua cama e Tywin que morreu enquanto estava indo para o banheiro.

4. Breaking Bad

A geniosa série é cheia de mensagens ocultas. Um exemplo é na quinta temporada em que Walt rola um grande barril através do deserto.

O que acontece é que esse objeto passa pelas calças que ele perdeu no primeiro episódio. Tinha reparado?

5. Os Simpsons

Mundialmente, os Simpsons são conhecidos por sua astúcia em fazer mensagens subliminares e possíveis previsões do futuro.

Mas já reparou que todos os personagens têm quatro dedos? Ok, agora seu mundo vai cair por terra ao descobrir que o único personagem que aparece com cinco dedos no desenho, é Deus.

6. Community

Por último, temos o engraçado seriado norte-americado Community. Caso você não tenha notado, ele faz uma homenagem a Beetlejuice, um fantasma do filme com o mesmo nome dirigido por Tim Burton.

A homenagem é tão real que a cada uma das seis temporadas um personagem cita o nome de Beetlejuice.

Inclusive, na terceira temporada o fantasma apareceu!

