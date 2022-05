Atacada com capacete, jovem de Anápolis se esconde em lanchonete para fugir do namorado

Uma jovem, de 20 anos, precisou correr e se esconder em uma lanchonete para se proteger das agressões que sofria do companheiro, de 23 anos, na madrugada desta sexta-feira (27), no Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis.

O caso ocorreu por volta de 00h. A vítima caminhava pelo local com um conhecido e foi surpreendida pelo namorado, que chegou atacando-a com um capacete.

Para escapar das agressões, a moça correu em busca de proteção e entrou em uma lanchonete que fica nas imediações. Ela se trancou num quarto nos fundos do estabelecimento.

A jovem disse aos policiais militares que, momentos antes, recebeu ameaças do companheiro com uma faca. O suspeito fugiu logo que a viatura chegou.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que o casal chegou numa motocicleta estacionou-a. Os agentes identificaram o veículo e verificaram que a placa era adulterada e tinha registro de furto.

Em depoimento, a vítima ainda contou que o namorado estava desaparecido desde o dia 06 de maio. Nessa data, ela relata que foi atacada e o suspeito ainda ateou fogo nos móveis da casa dela.

As informações repassadas pela jovem e toda a documentação do caso foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que comandará a investigação.