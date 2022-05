BR-153 tem bloqueio total após colisão frontal e engavetamento em Anápolis

Após dois acidentes simultâneos ocorridos a cerca de 500 metros um do outro em Anápolis, a Ecovias do Araguaia, nova concessionária que administra a BR-153, realizou na noite desta sexta-feira (27) bloqueio total no Km 415.

“Um deles, no sentido Goiânia, envolveu a colisão entre dois caminhões, e outro, um engavetamento, ocorreu no sentido Porangatu, com três veículos. Os acidentes ocorreram por volta de 19h, e há lentidão nas proximidades, em ambos os sentidos da rodovia”, informou.

Informações preliminares apontam que na colisão frontal houve o registro de duas vítimas, removidas do local por terceiros. Já no engavetamento foram registradas cinco vítimas, removidas pelas equipes de resgate da Ecovias do Araguaia para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Segundo a concessionária, duas estavam em estado grave e três em estado leve. Como a identificação de nenhum dos cinco envolvidos no acidente foi divulgada, o Portal 6 não conseguiu atualizar junto à unidade de saúde o quadro clínico em que se encontram os pacientes.

“A Ecovias do Araguaia recomenda atenção de motoristas e indica que reduzam a velocidade ao passar pelo local”, destacou a empresa em nota enviada à imprensa. A expectativa é de que até o final da noite desta sexta o trânsito no Km 415 já esteja totalmente liberado.