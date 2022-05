Com vacinação em baixa, Goiás notifica dois casos suspeitos de sarampo em crianças

Dois casos suspeitos de sarampo foram notificados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Goiás. De acordo com a pasta, tratam-se de duas crianças.

Uma delas tem 05 anos e é moradora de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e outra de Trindade, de 9 meses de idade.

As suspeitas surgem num contexto em que o índice de vacinação contra o sarampo está em níveis baixíssimos. Das 425 mil crianças que deveriam se imunizar no estado, apenas 24,16% já estiveram no posto de saúde.

O número fica muito aquém da meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde. A vacina é recomendada para crianças de 6 meses a 5 anos de idade.