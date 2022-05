Sábado (28) é dia dos moradores de Anápolis colocarem o calendário de vacinas em dia

Se você precisa colocar as vacinas em dia, fique atento! Sábado (28), será o Dia D de vacinação em todo o país. Em, Anápolis serão disponibilizadas vacinas contra Sarampo, Influenza e Covid-19 em diversos bairros.

A distribuição de doses será das 08h às 16h, em todas as unidades de saúde do município. Também estão inclusos os quatro distritos e o povoado de Branápolis.

No Bairro de Lourdes, a vacinação será efetuada na estrutura do Vem e Faz, na praça do bairro a partir das 09h.

Para garantir a dose de Influenza, é necessário que o interessado faça parte de algum desses grupos: idosos com mais de 60 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, crianças de 06 meses a menores de 05 anos.

Além de portadores de doenças crônicas, professores, forças de segurança, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários. Para todas estas categorias serão exigidos comprovantes que configurem

Já a imunização contra o Sarampo poderá ser feita em trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

Contra a Covid-19 as doses complementares do esquema vacinal vão ser distribuídas de acordo o site de imunização de Anápolis.

Em todas as situações, o comprovante de inclusão dos grupos será exigido. Com por exemplo, relatório médico, prescrição de medicamentos de uso contínuo ou identificação como portador de doença permanente.

Confira os locais de vacinação contra a Influenza e Sarampo:

Bairro de Lourdes – Estrutura no Vem e Faz

Unidade Dr. Illion Fleury Jr

Maracananzinho

Boa Vista/Santa Isabel

São Carlos

Jardim das Américas

Recanto do Sol

Vila Norte

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazaré

JK

Tropical

São Lourenço

Jardim das Oliveiras

Jardim Suíço

São José

Vila Fabril

Paraíso

Vila União

Vivian Parque

Calixtópolis

São Vicente

Munir Calixto

Vila Formosa

João Luiz de Oliveira

Arco Verde

Arco-Íris

Dom Manoel

Calixtolândia

Vila Esperança

Filostro Machado

Santo Antônio

Maracanã

Alexandrina

Bandeiras

Anexo Itamaraty

Adriana Parque

Parque dos Pirineus

Abadia Lopes da Fonseca

Goialândia

Interlândia

Souzânia

Joanápolis

Branápolis