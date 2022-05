Dono de Jeep Renegade ficou revoltado após incidente no estacionamento de shopping em Anápolis

Um homem, de 54 anos, ficou revoltado após ter o carro danificado no Anashopping, em Anápolis, nesta sexta-feira (27). Ele ia em direção ao estacionamento do centro comercial quando o veículo foi atingido por fragmentos de concreto.

De acordo com apuração do Portal 6, a intenção dele era parar o automóvel no piso inferior. Mas o Jeep Renegade acabou cheio de manchas e arranhões no parabrisa, capô e no teto.

No piso superior, uma equipe de operários trabalhava em uma obra. O motorista alega que não havia sinalização que proibia a ação.

Indignado com a situação, ele procurou um responsável do shopping para solucionar o problema, até que, após algumas ligações, a administração da empresa orientou o homem a procurar uma concessionária para orçar os reparos necessários.

Mesmo com o problema previamente resolvido, já que a direção deve pagar o reparo, o dono do veículo decidiu ligar para Polícia Militar, que registrou todo o acontecimento.