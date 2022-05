Goiânia será palco de um dos maiores festivais de samba e pagode do país

Os goianos apaixonados em samba e pagode já podem ir se preparando. Um dos principais eventos do segmento musical do Brasil, o Samba Brasil, está prestes a desembarcar na capital.

O evento está marcado para o dia 14 de agosto, em Goiânia. O festival acontecerá no estacionamento do Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás.

Dentre as atrações previstas estão: Sorriso Maroto, Dilsinho, Mumuzinho, Ferrugem, Kamisa 10 e Menos é Mais.

De acordo com a organização do evento, em breve serão anunciadas as programações de cada cidade e a data de início das vendas de ingressos.

O festival fará parte do projeto Puxadinho, em Goiânia.