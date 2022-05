Governo de Goiás confirma realização de concurso público com 98 vagas

O Governo de Goiás confirmou nesta sexta-feira (27), a realização de concurso público para reforçar o quadro funcional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

A previsão é de que o certame seja realizado no segundo semestre deste ano. No total são 98 vagas, sendo 35 para técnicos ambientais e 63 para analistas. Os aprovados devem começar a trabalhar no início de 2023.

Vale lembrar que, em dezembro de 2021, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), confirmou que haveria um concurso para contratação de novos profissionais para a pasta.

Atualmente, a Semad está com processo seletivo simplificado aberto para contratação temporária de 41 analistas formados em engenharia.

Os interessados em participar deste certame devem acessar o site da pasta até às 18h do dia 30 de maio e efetuar a inscrição.