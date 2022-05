Moda e cultura são coisas que rodeiam toda e qualquer sociedade. E por mais que sejam grandes marcadoras de história e gerações, elas estão sempre em constante mudança.

Por exemplo, aquilo que seus pais usavam quando eram jovens, hoje em dia pode ser dito como brega e ultrapassado, e assim por diante.

Foi pensando nisso que hoje o Portal 6 listou alguns itens que estavam em alta há alguns anos para você relembrar e se divertir!

6 coisas que todo mundo já fez porque estava na moda e hoje se arrepende:

1. Batom rosa claro

Nos anos 2000, as tendências de maquiagens eram um tanto quanto peculiares ou excêntricas, mas naquela época as pessoas consideravam o auge da produção.

Esse batom rosa claro, por exemplo, era uma figura marcante na bolsa de qualquer mulher, quem se lembra?

2. All Star de salto

O All Star é um item atemporal no universo da moda, pode passar quantas gerações forem necessárias, mas ele sempre vai estar em alta.

Mas esse tênis com salto alto foi completamente um surto coletivo e, por incrível que pareça, muita gente curtia no passado.

3. Adesivo em todas as unhas

Os adesivos de unha são até hoje muito usados por algumas mulheres, em uma unha ou outra, ou em pequenos detalhes.

O problema é que, no início dos anos 2000, a mulherada levou muito a sério essa tendências, colocando em todos os dedos possíveis. Você usava?

4. Sandália transparente

Essa sandália era conhecida como aranha, por remeter a uma teia do animal. E acredite: há alguns poucos anos, as meninas consideravam ela o auge da moda!

A versão transparente era a mais comum, mas existiam outras dezenas de cores, que tornavam o look mais divertido possível.

5. Relogio que troca pulseira

Era de praxe: para o look ficar perfeito, precisava do relógio com a pulseira combinando!

E nesse caso, ninguém poupava esforços para não ousar, era verde, amarelo, vermelho, rosa, azul e outras várias cores.

6. Pulseiras coloridas

Por último, aqui vem as clássicas pulseiras coloridas, que quem as possuía, não fazia questão de ter poucas!

Na época que estavam na moda, esses finos acessórios possuíam até alguns significados, como amizade, amor, carinho e afins.

