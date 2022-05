Esta é a previsão da chegada das salas vips de cinema em Goiânia

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) está prestes a oferecer uma novidade que promete agradar os goianienes que gostam de assistir filmes.

A previsão é de que a partir do mês de agosto, o local tenha as primeiras salas vip’s de cinema do município. O funcionamento ocorrerá durante todos os dias da semana, das 14h às 22h.

O espaço será composto por duas salas e, ao todo, 180 lugares. Haverá também a exibição de filmes de mostras mundiais e produções de pequeno e grande porte.

“Já estamos em fase de execução do projeto arquitetônico e aguardando o término da fabricação das poltronas especiais para as instalações”, afirmou o CEO da Neo Investimento, empresa responsável pela implantação do projeto, Adriano Oliveira.

Além de poder acompanhar os filmes em cartaz, os frequentadores também terão acesso a outras zonas do local como bombonière, galeria de arte, cafeteria e bistrô.

Durante a inauguração, o valor do ingresso será de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada.