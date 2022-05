Transtornado, homem com facão assassina brutalmente mulher e tenta golpear policial

Em um cenário semelhante ao de um filme de terror, uma mulher, de 41 anos, foi brutalmente assassinada com diversos golpes de facão. O suspeito do crime ainda tentou acertar um policial, no final da manhã deste domingo (29), em Silvânia, município vizinho a Anápolis.

O Portal 6 apurou que a cena de violência aconteceu por volta de 11h30. Mais cedo, no entanto, vizinhos escutaram gritos da vítima vindos da residência, uma batida forte na porta e, logo em seguida, um adolescente com atitude suspeita deixou o local.

Preocupados, dois moradores da região entraram no imóvel para tentar ajudar. Quando abriram a cortina da janela pelo lado de fora, se depararam com uma cena assustadora.

Um homem, de 36 anos, estava com duas facas na mão e o corpo coberto por sangue. Assim que percebeu que estava sendo observado pelos vizinhos, tentou atacá-los, mas ambos conseguiram correr.

Neste momento, equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil chegaram ao local e entraram na casa. Após uma varredura, os agentes perceberam que a porta de acesso para um dos quartos estava trancada. Quando tentaram acesso pela janela, viram o suspeito com os objetos cortantes transtornado.

Os policiais então solicitaram que o homem soltasse as facas e saísse do cômodo, mas ele não atendeu ao pedido. Neste instante, pela abertura da janela, os militares conseguiram identificar que na cama havia uma mulher coberta de sangue. O agressor também apresentava ferimentos.

Após diversos pedidos de colaboração frustrados pelo suspeito, foi necessário o uso de gás. Assim que ele caiu no chão, os policiais arrombaram a porta e entraram no local, mas ele se levantou e desferiu golpes contra um dos agentes.

Para se defender, o policial efetuou disparos de arma de fogo e acertou o homem na perna. Nesse momento, ele parou de resistiu e então foi desarmado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a vítima já estava por conta gravidade dos ferimentos. O suspeito foi encaminhado para o Hospital Municipal de Silvânia e, posteriormente, transferido para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), para passar por uma cirurgia na perna.

A Polícia Civil lavrou um auto de prisão em flagrante para o homem.