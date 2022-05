Ser uma pessoa inteligente está muito além de construir máquinas, desvendar mistérios ou criar teorias.

Ser uma pessoa inteligente está na maneira de levar a vida e ter experiências, além de sabedoria para lidar com certas situações.

6 habilidades que provam que você é verdadeiramente uma pessoa inteligente:

1. Hábito de leitura

Segundo a psicologia, o hábito da leitura é o grande impulsionador do desenvolvimento do cérebro, o que deixa as pessoas inteligentes.

É como se a leitura treinasse o cérebro para exercer qualquer outra atividade, ampliando ainda o vocabulário e melhorando a escrita.

Além disso, ela exercita a memória e ativa regiões do cérebro responsáveis por funções cognitivas, ajudando a prevenir doenças neurodegenerativas.

2. Ter opiniões fortes

As opiniões fortes são grandes características de pessoas verdadeiramente inteligentes.

Por possuírem o hábito de leitura e alto nível cognitivo, conseguem definir bem suas escolhas, ideologias e opiniões bem embasadas para se firmarem.

3. Saber conduzir uma conversa

Não é qualquer um que possui o dom da oratória, porque essa é a arte de falar em público com eloquência, de forma clara e objetiva, mantendo uma narrativa estruturada e fluente.

Essa habilidade de alguém inteligente consegue transmitir credibilidade aos ouvintes e até mesmo convencê-los.

4. Conseguir persuadir

E por falar em convencimento, a persuasão também está entre as aptidões dessas pessoas, que graças as suas opiniões fortes e boa oratória, conseguem levar para qualquer um a confiança e crença sobre o que dizem.

Essa característica pode ser usada para bem e para mal, depende do caráter de cada um.

5. Reconhecer que está errado

Acredite, reconhecer que está errado é uma das maiores habilidades dos inteligentes.

Essa pessoa aqui sempre vai saber sua posição e a hora de abrir a mente para enxergar novas perspectivas.

6. Cuida da mente e do corpo

Por último, os inteligentes associam com maestria a forma de cuidar da mente e do corpo, deixando ambos trabalhando em conjunto.

Assim, eles se preocuparam com os estudos e com atividades físicas, por exemplo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!