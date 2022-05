Homem denuncia que ficou sem R$ 8 mil depois de ser dopado em boate de Anápolis

Um homem, de 46 anos, teve de procurar a Central de Flagrantes de Anápolis para relatar ter vivido uma situação para lá de aterrorizante em uma boate do Calixtolândia, na região de móteis e prostíbulos da cidade.

A vítima afirmou às autoridades que estava no estabelecimento comercial na madrugada de segunda-feira (30) quando alguém teria colocado alguma substância no copo dele de cerveja, fazendo com que desmaiasse de imediato.

O homem alega que dormiu por várias horas e só acordou durante a manhã. Foi neste momento que percebeu que tinha sido alvo de uma ação criminosa.

É que, enquanto estava apagado, várias operações bancárias, mais precisamente transferências via Pix, teriam sido feitas através de um aplicativo.

O que mais deixou a vítima desesperada é que, no total, cerca de R$ 8 mil teriam sido retirados da conta. Por isso, decidiu buscar ajuda para que a situação seja devidamente investigada.

Inicialmente, o caso está sendo tratado como estelionato.