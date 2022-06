Empresário faz importante alerta para quem deseja ir ao show de Henrique e Juliano em Anápolis

Faltando menos de três dias para o tão esperado show de Henrique e Juliano em Anápolis, dezenas de pessoas estão caindo no golpe dos ingressos.

A prática não é nova, mas a cada evento ela se atualiza. Desta vez, os criminosos utilizam de e-mails e mensagens de WhatsApp para oferecer os bilhetes.

Porém, muitos anapolinos relataram problemas após a compra. Ao entrarem em contato com o apoio, descobriram que se tratavam de ingressos falsos.

Pelas redes sociais, Werlan Moura, organizador do evento, afirmou que as únicas formas de adquirir as entradas com segurança são pelo site BaladAPP e pelos pontos de venda oficiais.

São eles, Box 136 Sanduicheria e Duda Farma, em Goiânia; Club Cat, Cowboy Shop, Visótica e Vegas Restaurant, em Anápolis.

O empresário ainda aconselhou os fãs que caíram no golpe a procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência.

Apesar disso, o show deve acontecer normalmente no dia 04, no Parque de Exposições de Anápolis. A expectativa é de que mais de 5 mil pessoas compareçam. Os portões serão abertos às 21h30.

As dúvidas sobre compra podem ser tiradas através no número (62) 3434-8450 ou via e-mail, [email protected]