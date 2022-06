Processo seletivo é aberto com quase 400 vagas de emprego em Goiás

A Prefeitura de Rio Verde anunciou a abertura de 389 vagas para diferentes funções com salários que podem chegar até R$ 7,5 mil.

O edital foi divulgado na última segunda-feira (30) e os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever por meio do site www.unirv.edu.br entre os dias 04 julho e 06 de agosto.

A taxa de inscrição varia de R$ 110 à R$ 210. O valor depende do cargo e nível escolhido.

Entre os requisitos para participação no certame, estão: ter idade mínima de 18 anos, ser brasileiro, não ter sido demitido no serviço nos últimos cinco anos e não possuir vínculo com outro órgão público.

Durante o processo, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas com avaliações discursivas, de redação, títulos, prática e teste de capacidade física.

As oportunidades são destinadas para pessoas com ensino fundamental, médio/técnico e superior, dependendo do cargo a ser escolhido.

Os cargos oferecidos são para analistas de administração, planejamento, projetos de cartografia, urbanismo, tecnologia da informação e jurídico.

Além desses, há também vagas para auxiliar de fiscalização, copa e cozinha, limpeza predial, patrimônio e almoxarifado, serviços públicos, arquivista, atendente plantonista, vigia, orientador esportivo, entre outros.

De acordo com o edital, os participantes serão divididos entre o chamado imediato, cadastro de reserva e pessoas com deficiência (PCD).

Para mais informações sobre o edital, clique aqui.