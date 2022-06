Tem dias que, inevitavelmente, nos sentimos mais para baixo, parece que a felicidade é algo inalcançável e a endorfina é inexistente.

A endorfina, a título de curiosidade, faz parte do grupo de hormônios da felicidade, que inclui outras três substâncias químicas produzidas pelo nosso organismo.

São eles: serotonina, o hormônio do prazer, dopamina, o hormônio do bem estar e oxitocina, o hormônio do amor.

Mas a questão é que nesses dias no fundo do poço, há formas de driblar nosso cérebro e impulsionar esses hormônios.

6 formas de treinar o cérebro para começar a ter mais felicidade:

1. Acredite em você

Uma forma de estimular essa produção hormonal é acreditar em si mesmo.

Reflita sobre sua existência e busque saídas para levantar a autoestima, assim você gradativamente encontrará a felicidade.

2. Pratique atividade física

Desde exercícios mais intensos até os mais leves são excelentes para promover o relaxamento e, consequentemente, fazer você se sentir bem.

Está no fundo do poço? Não devore uma panela de brigadeiro, vá fazer uma caminhada no parque!

3. Celebre as pequenas coisas

Com certeza, você deve estar acostumado a comemorar apenas as grandes conquistas da vida, ignorando suas vitórias diárias.

Isso pode estar te deixando para baixo, por isso, comece a olhar sua rotina com outros olhos e a celebrar cada coisa.

4. Tome sol

Acredite se quiser, mas em meia hora de sol por dia pode fazer uma diferença tremenda em seu humor.

Cientificamente, a vitamina D, ativada pelos raios solares, eleva os níveis de serotonina no organismo.

5. Estabeleça pequenas metas

Criar pequenas metas diárias ou semanais são essenciais para aumentar a sua felicidade, porque estimulam o cérebro.

Quando você define pequenos objetivos, até mesmo fáceis de alcançar, seu subconsciente reconhece isso como um momento de vitória e libera hormônios da felicidade.

6. Medite

Por último e não menos importante, tire momentos em seu dia para meditar!

A concentração acalma a mente, e o desafio de busca interior e de compreensão mais ampla sobre a vida acaba deixando seu corpo mais feliz.

