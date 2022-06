Adolescente ameaça levar arma para colégio de Anápolis após brigar com colega

Uma confusão tomou conta do Colégio Estadual Professor Faustino, localizada no Centro de Anápolis. Uma discussão entre colegas de sala nesta quinta-feira (02) terminou em ameaça de morte e a Polícia Militar (PM) precisou comparecer até o local para resolver a situação.

Tudo começou depois que um aluno rasgou a folha de caderno de uma colega. A jovem indignada com a situação foi tirar satisfação com o garoto e, segundo ela, o mesmo começou a ofendê-la e dizer que iria pedir para a irmã levar uma arma até a o colégio com o intuito de dar fim à vida da garota.

Assustada com a intimidação, a aluna teria dito que iria chamar o marido para ‘conversar’ com o adolescente que disparou as ameaças.

A versão dele diverge da história contada pela menina. Segundo o rapaz, ele não a xingou quando a folha de caderno foi rasgada, porém se sentiu ameaçado quando ela afirmou que chamaria o companheiro.

A diretora chamou os polícias afim de garantir a integridade da menina. A responsável pelo colégio ainda afirmou que o garoto havia sido expulso do antigo local em que estudava depois de se envolver em uma briga.

Por fim, os agentes garantiram a saída da aluna. Posteriormente, orientou que os envolvidos procurassem uma delegacia para dar seguimento procedimentos cabíveis.