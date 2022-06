Festas juninas vão agitar a Grande Goiânia durante o mês de junho

Com a chegada do mês de junho, as tradicionais festas juninas, suspensas durante dois anos devido à pandemia da Covid-19, voltam a ser realizadas em Goiás.

Prometendo um “arraiá” daqueles e um cardápio de dar água na boca, alguns segmentos como igrejas, empresas e associações já divulgaram as datas e atrações previstas para a data.

Na Grande Goiânia, as festividades já estão a todo vapor e as famosas barraquinhas também já estão garantidas para as comemorações.

Além de contemplar as danças de quadrilhas, os goianienses poderão se deliciar com os diversos pratos típicos desta época do ano.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com algumas festas juninas para comemorar o retorno da festividade na Grande Goiânia.

1. Arraiá das Padoeiras

A Paróquia Senhora Aparecida e Santa Edwiges, no Setor Nova Suíça, em Goiânia, está realizando o Arraiá das Padoeiras. A festividade teve início na última quarta-feira (01) e segue até o próximo domingo (05).

O evento é gratuito e começa todos os dias às 19h30. Os convidados poderão conferir as diversas atrações musicais e comidas típicas preparadas para a festa.

2. Arraiá Coração Arretada

Já neste sábado (04), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) realizará o Arraiá Coração Arretada, na Rua Xerentes no Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia.

Além do vasto cardápio, a festa terá brincadeiras, apresentações juninas e show ao vivo com o cantor Ronaldo dos Teclados.

O evento começa a partir das 18h e a entrada é franca.

3. Arraiá da Chica

No dia 11 de junho, será realizado o Arraiá da Chica, na rua T-30, 2621, no Ambiente Skate Shop, localizado no Setor Bueno, em Goiânia.

Entre as atrações confirmadas no evento, estão: Banda Miaêro, Dj Thi Cardoso, Dj Odara Vinil, cadeia e correio elegante.

A festa terá inicio às 18h e o ingresso pode ser adquirido no site Sympla variando de R$ 20 à R$ 40.

4. Arraiá da Assunção

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção realizará, no dia 11 de junho, o Arraiá da Assunção, na Vila Itatiaia, em Goiânia.

A festividade terá praça de alimentação com os mais variados tipos de comida, apresentação de quadrilha e músicas típicas da data.

O ingresso custa R$ 5 e pode ser adquirido antecipadamente de forma online, pelo site da organização, ou na secretaria da Paróquia no valor de R$ 10.