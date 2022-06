Sucesso nacional, Hugo e Guilherme têm show confirmado em Anápolis

A dupla sertaneja Hugo e Guilherme, voz por trás de grandes sucessos como “O Pai Tá On” e “Oi Deus”, marcará presença em Anápolis com um super show no mês de agosto.

Organizado pela Nobel, o evento contará com diversos ritmos. Se apresentarão DJ Pedro Volt, o cantor de Hip Hop Hungria e também o sertanejo Eduardo Melo.

O show está marcado para acontecer no dia 12 de agosto, no Centro de Convenções de Anápolis.

Ao Portal 6, o proprietário da empresa organizadora, Werlan Moura, informou que os ingressos serão vendidos a partir do dia 20 de junho.

Os fãs poderão comprar as entradas nos pontos de comercialização localizados na Visótica, no Club Cat’s, Cowboy Shop, Duda Farma ou no restaurante Vegas.

Os ingressos também estarão disponíveis de forma online, por meio do site da BaladApp.