Você pode acreditar ou não, mas muita gente, sem querer, acaba deixando algumas coisas esquecidas no motel.

Isso porque, normalmente, nesse ambiente, as pessoas ficam despidas e deixam de lado até os acessórios e outros artigos pessoais.

E por conta dessa intenção de ficarem mais à vontade, acabam esquecendo esses objetos nesses estabelecimentos.

6 coisas que são esquecidas no motel e a maioria das pessoas não fazia ideia:

1. Joias

Como esperado, joias estão no topo da lista de coisas mais esquecidas no motel, isso porque elas geram um certo desconforto.

Em outros casos, elas também podem acabar caindo ou arrebentando, por isso são esquecidas. Pode-se citar aqui relógios, colares e anéis, por exemplo.

2. Carregadores

Quem é que sai de casa sem carregador de celular hoje em dia? Obviamente, é claro que levariam para os motéis também.

O problema é que eles são facilmente esquecidos nos quartos pelos clientes.

3. Cosméticos

Não é tão comum as pessoas levarem cosméticos pessoais para os motéis, como hidratantes, perfumes ou shampoos.

Mas, acontece que quem leva acaba esquecendo nos quartos, por mera desatenção e talvez correria.

4. Roupas

É claro que ninguém esquece peças de roupas essenciais, como camisas e calças. No entanto, comumente, fica para trás meias, calcinhas, cintos e cuecas.

E não, não é proposital! Essas peças são esquecidas, porque às vezes ficam perdidas no quarto e as pessoas preferem deixar para trás do que procurar.

5. Chaves

É mais comum do que se pensa, mas muitos casais esquecem as chaves no motel, e nesse caso são as chaves de casa, no geral.

Obviamente, eles só vão sentir falta quando precisarem entrar em casa. Uma boa saída é não tirar as chaves da bolsa ou dos bolsos.

6. Óculos

Por último, os óculos são bastante esquecidos nos motéis, porque, normalmente, os casais querem ficar mais à vontade, por isso tiram eles do rosto.

