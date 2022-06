Com esse truque secreto das celebridades você vai aparecer sempre bonito nas videochamadas

Você é daqueles que durante as videochamadas fica preocupado com a aparência? Tem gente que nem abre a câmera durante reuniões onlines para evitar essa sensação desconfortável. Mas você sabia que algumas celebridades como Meghan Markle e Melissa McCarthy possuem truquezinhos para ficarem mais bonitas pelas telinhas? Por isso, veja agora o segredo das celebridades que vai fazer você aparecer sempre bonito nas videochamadas!

Como aparecer bonito nas videochamadas:

Altura

Primeiramente, levante sua câmera! Basicamente, você pode usar um caderno ou alguns livros, para deixá-lo na mesma altura do seu rosto. Desta forma, você evitará aquela imagem incômoda como se estivesse olhando para baixo.

Mas os ângulos não são a única chave para uma boa aparência. Assim, levantar a tela ajudará você a manter uma postura melhor, mais ergonômica e menos curvada.

Iluminação

Outro truque é a iluminação. Assim, como explicam os youtubers ou os especialistas em câmeras, seja na televisão ou em um estúdio fotográfico, a luz natural frontal é a melhor opção. Portanto, se você colocar o computador na frente da janela, verá sua aparência bem melhor.

À medida que a má iluminação pode piorar tudo, as sombras em seu rosto podem fazer você parecer mais cansado (se vier de muito baixo) ou até sombrio (se estiver contra a luz).

Pense bem no fundo

Por fim, se você estiver em uma sala com muitas distrações, isso pode mudar sua aparência e a imagem que o outro tira de você. Basicamente, isso é semelhante ao que acontece com as roupas quando nos encontramos pessoalmente. Portanto, pode usar e abusar de truques para deixar o fundo mais agradável. Por exemplo, um pano ou cortinas.