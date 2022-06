Homem é morto a tiros após confusão em boate de Anápolis

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo (05), após confusão em uma boate localizada na Avenida São Paulo, no bairro São João.

O Portal 6 apurou que Leonam Alves de Morais, de 32 anos, chegou ao local com sinais de embriaguez e minutos depois teria discutido com o autor dos disparos – que fugiu do local ainda não foi localizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado para socorrer a vítima, que é irmão de um oficial do Corpo de Bombeiros, mas apenas pôde constatar o óbito no local.

Após os trabalhos da Polícia Científica, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) já atua na elucidação do caso.