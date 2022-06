Banco do Brasil começa a liberar dinheiro extra para os clientes pelo WhatsApp; veja como solicitar

Para facilitar a vida dos brasileiros, o Banco do Brasil (BB) passa agora a liberar dinheiro extra para os clientes de forma prática, por meio do WhatsApp.

Muitas vezes, ir até o banco e enfrentar filas que parecem até intermináveis em busca do crédito pessoal pode acabar se tornando uma tarefa inviável.

Porém, o novo método digital liberado pelo BB para os clientes pode mudar essa realidade e simplificar o processo de contratação de crédito pessoal.

Se está em busca de um dinheiro a mais e é usuário do banco, confira os detalhes de como pedir a seguir:

Banco do Brasil começa a liberar dinheiro extra para o clientes pelo WhatsApp; veja como solicitar

Por meio do WhatsApp (61) 4004-0001, os utilizadores dos serviços do Banco do Brasil podem simular a contratação do crédito pessoal, verificar as condições oferecidas e realizar a contratação do mesmo.

Apenas com o celular, o cliente consegue saber o valor das parcelas, a data de vencimento, a data de contratação e ainda garantir o benefício.

A novidade não se limita apenas a novos contratos. Agora, os correntistas que já possuem algum empréstimo também vão conseguir acompanhar de perto o extrato das operações realizadas pelo aplicativo de mensagens.

Expectativa futura do Banco do Brasil

Segundo o Banco do Brasil, a expectativa é de que até o final deste ano consiga ampliar a oferta de produtos de crédito pessoal para também contemplar crédito consignado, crédito antecipação de restituição de IR, crédito 13º salário e crédito veículo.

WhatsApp

Além da contratação para conseguir receber o dinheiro extra, o banco também já permite a realização de consultas de saldo, extrato e faturas de cartão de crédito, transferências bancárias, Pix, renegociações de dívidas, pagamentos e diversos outros serviços, tudo pelo WhatsApp.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e novidades!