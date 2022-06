Quase dois meses depois, Anápolis volta a confirmar óbito por Covid-19

Quase dois meses depois da última notificação de morte por Covid-19, Anápolis voltou a ter confirmação de óbito pela doença.

A fatalidade aconteceu no dia 26 do mês anterior. Porém, a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa) notificou o falecimento e o incluiu no sistema apenas nesta segunda-feira (06).

O atraso na divulgação se dá, segundo a pasta, pelo processo de confirmação da causa morte. Há um procedimento de análise de amostras do paciente que pode demorar, o que também retarda a inclusão da informação nos dados oficiais.

Anápolis passava por uma fase de “suspiro” e até mesmo esperança, pois o último registro oficial havia sido no dia 12 de abril.

Em tempo

Em apenas seis dias no mês de junho, Anápolis já registrou 233 novos casos de Covid-19, segundo mostra o boletim divulgado pela Semusa.

O aumento acontece desde o mês de maio, que chegou a contar com o registro de mais de 1 mil anapolinos infectados pelo coronavírus.