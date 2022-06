Usuários de droga furtaram carne em restaurante do Jundiaí e fizeram churrasco no prédio abandonado da Câmara

A carne do churrasco no antigo prédio da Câmara Municipal de Anápolis realizado no último domingo (05) tem uma origem: furto.

Abandonado, o local no Centro da cidade serve de abrigo para usuários de drogas e dois deles foram presos pela Polícia Militar (PM) por assaltar um restaurante.

A dupla, além da carne, levou também outros alimentos, como macarrão, feijão e café, um notebook e alguns outros objetos de valor de um estabelecimento no Bairro Jundiaí.

O churrasco ocorreu na madrugada e, após a ação, os usuários de droga identificados por imagens de circuito interno do restaurante foram avistados pela PM na tarde desta segunda-feira (06) próximo à Avenida Brasil.

Um saco preto contendo os restos da carne e ainda os demais itens estava na posse dos dois homens, que confessaram o furto e tiveram de ser levados para esclarecimentos na Central de Flagrantes.