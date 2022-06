Bistrô 72 – elegância e novidade num único lugar em Anápolis

Passeando pela rua Gastão de Deus, exatamente no número 72 podemos avistar um novo empreendimento gastronômico, reforçando o boom de cafés, restaurantes, petiscarias e espaços goumert que Anápolis atravessa.

Chega com a ideia de aliar a tradição de alguns pratos tradicionais a novos sabores e experiências o Bistrô 72 aposta suas fichas na elegância e delicadeza do espaço e do atendimento personalizado, tranquilidade e bom gosto, para um almoço do chamado comfort food, conceito de alimentação que acolhe e aconchega.

Tendo como carro chefe os churrascos de lombo com queijo e os galetos na brasa, pretendem oferecer um menu executivo e também pratos maiores para compartilhar. Para quem ficou interessando, a inauguração será nessa quinta-feira às 11h.

Cada vez que um espaço comercial inaugura, novos empregos são gerados, impostos recolhidos, é dinheiro circulando pela cidade, fortalecendo os empreendimentos locais. Nossos arranjos na área de alimentação estão cada vez mais criativos e dinâmicos, Anápolis agradece!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

