Projeto de Lei com pedido de urgência enviado por Roberto deve agitar a Câmara de Anápolis

O projeto de Lei Complementar enviado em caráter de urgência pelo prefeito Roberto Naves visando a permuta de um grande lote no Setor Bougainville, na região Norte de Anápolis, certamente será aprovado na Câmara Municipal, mas não sem críticas e tentativas de obstrução.

Foi o que ouviu a seção Rápidas ao conversar com vereadores, que demonstraram incômodos com a chegada de tantas iniciativas para se votar a jato na Casa nos últimos dois meses.

No texto, a Prefeitura aponta que sairá ganhando com a transação do ponto de vista financeiro, mas não é apontado a construção ou ampliação de algum equipamento público no local.

É esperado que o projeto ainda passe por comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças antes de ir ao Plenário.

Pedido de vista

Ao menos três vereadores não descartam abrir pedido de vista com o argumento de que precisarão estudar melhor a matéria.

A medida é vista como protelatória e “sacanagem” por parte dos governistas.

Processo 1

Falando em vereadores, uma que processou o Portal 6 em duas frentes na Justiça saiu derrotada em todas as instâncias e ainda continuará tendo que pagar as custas processuais pela insistência.

Processo 2

Ela não foi a primeira a acionar judicialmente parlamentar a empresa jornalística e ser derrotada. Em todas essas ações, os juízes e desembargadores ressaltam a liberdade de imprensa e a lisura do veículo.

Prestação de Contas

Ainda sobre Câmara Municipal, mas agora na de Goiânia, está agendado para o próximo dia 15 a prestação de contas do prefeito Rogério Cruz no parlamento da capital.

Oportunidade boa para se verificar como anda a saúde financeira do principal governo do Republicanos no país.

Nota 10

Para o SimAps, da Prefeitura de Anápolis. Desde que foi retomado, o aplicativo de acompanhamento de viagens do transporte público municipal mais que dobrou a quantidade de usuários. O aumento é visto como positivo e comemorado dentro da ARM.

Nota Zero

Para a organização do show de Henrique e Juliano, realizado no Serra Dourada, em Goiânia. Além de gente baleada correndo risco de morte, dezenas ficaram sem celular e outros objetos de valor. Não se pode pensar apenas no dinheiro que se arrecada, há que se importar também com a segurança e bem-estar das pessoas interessadas em acompanhar esse tipo de espetáculo.