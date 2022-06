Discussão de casal por causa de alguns centímetros viraliza na web e empresa pede desculpas

Cinco centímetros. Essa foi a razão de uma enorme briga que acabou viralizando na internet após um casal pedir uma pizza de 38 centímetros e ela chegar com 33.

Acontece que eles tentaram resolver com a pizzaria, inicialmente, mas foram mal respondidos. O descaso acabou despertando muita raiva nos clientes Coral e Luke Heath.

“Pizzaria terrível. Pessoal realmente rude. Compramos a pizza de 38 centímetros e era muito pequena, então liguei para eles diretamente antes do aplicativo de entrega para resolver o problema”, escreveu o casal nas redes sociais.

“A pessoa me chamou de mentiroso repetidas vezes e foi muito encrenqueira. Ele até se recusou a enviar uma nova pizza ou um reembolso porque não foi o que pagamos”, continuou.

Eles ainda reforçaram que haviam partes queimadas na comida e que não recomendariam o local para ninguém. Entretanto, o estabelecimento chamado Westgate Pizza resolveu se pronunciar após a repercussão.

“Oferecemos um reembolso, que eles aceitaram, e pedimos desculpas. Sugerimos também que venham conhecer as nossas unidades e como trabalhamos”, pontuaram.

Nos comentários, diversos usuários concordaram com o casal e ainda alegaram que ‘se ninguém reclamar, eles vão continuar vendendo algo que não condiz com a descrição do produto’.