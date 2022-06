“Golpe do Cheiro”: nova tática é usada por criminosos para tocar o terror durante viagens por aplicativo

Relatos sobre aromas estranhos, tontura, náuseas e fraqueza durante viagens de carro por aplicativo têm se tornado cada vez mais frequentes em Goiás.

Apesar de parecer apenas um desconforto e, aparentemente, não apresentar nenhuma ameaça, o fato pode ser mais do que um mal-estar temporário.

Batizado de “Golpe do Cheiro”, a tática vem sendo utilizada por alguns motoristas de aplicativos para dopar os passageiros durante as viagens.

A técnica consiste em uma liberação de gás com substância como éter, clorofórmio e metanol, que prejudicam a absorção de oxigênio no corpo e leva a perda de consciência.

Durante a viagem, os criminosos liberam o odor deixando todas as janelas do carro fechadas, exceto a do condutor, para que, dessa forma, o cliente acabe se tornando mais uma vítima.

Em Goiânia, publicações sobre relato de pessoas que vivenciaram a situação tomaram conta das redes sociais, alertando sobre a incidência de casos na capital foram criadas.

Em uma das postagens, uma internauta afirma que um motorista da capital anda realizando o crime pela cidade e que uma jovem, moradora do bairro São José, foi uma das vítimas, mas que conseguiu fugir antes de perder a consciência.

Mais uma amiga vítima do golpe do Uber em Goiânia estou horrorizada e com medo.😦 — Raii💕 (@lopsrai) June 9, 2022

GENTE PAPO SÉRIO AGORA E É ALERTA PARA ADOLESCENTES, MULHERES E SENHORAS tem um uber aqui em goiânia que o carro dele em certo momento tem um cheiro “estranho” tentando dopar as passageiras e abusar delas — mood roberta (@maryrbta) June 3, 2022

Oi gente @malcriadaufg @MafiosaUFG @TagsBabyEvans marquem mais atléticas, Cuidado ao ir e voltar pro inter de Uber, se possível vão e voltem com amigos Tá rolando o golpe do gás aqui em Goiânia, estão dopando as meninas e abusando delas, não e a primeira vez, que vejo isso — 𝙇𝙪𝙘𝙖𝙨 𝙚𝙢 𝙢𝙤𝙙𝙤 𝙃𝙄𝙋𝙉𝙊́𝙏𝙄𝘾𝘼⏱️ (@Thelucas001) June 3, 2022

Assunto do momento em Goiânia ” Golpe do uber” eu tô boiando sério, como assim só o passageiro sente náuseas com o suposto “Gás” ????🤔🤔 — DIABO RUIVO (@seupuroinferno) June 6, 2022

Apesar da quantidade de declarações na web sobre casos desse tipo em Goiás, o delegado do Grupo Antissequestro (GAS) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) afirmou que as denúncias ainda não chegaram à Polícia Civil (PC).

Segundo o investigador, é de suma importância que haja a formalização para que as equipes possam analisar os casos e buscar coibir este tipo de prática.

“O primeiro passo é procurar uma delegacia para registrar o fato e realizar um exame pericial. Caso for dopagem para estuprar, a pessoa responde por estupro. Se for roubar, responde por roubo”, destaca.