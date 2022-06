Buraco se abre na calçada, encalha moto de carteiro e faz correspondências ‘sumirem’

Um trabalhador dos Correios levou um grande susto na manhã desta sexta-feira (10). Ele sofreu um acidente enquanto realizava o trabalho pelas ruas de Ceres, cidade localizada a cerca de 179 km de Goiânia.

O carteiro estava na motocicleta da empresa, quando a tampa de uma fossa que estava na calçada cedeu logo que ele passou sobre a estrutura.

O veículo ficou preso no buraco que se formou. Como havia risco de queda, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para cuidar da situação.

Já no local, a corporação conseguiu realizar o resgate da moto. O condutor, mesmo assustado, não teve nenhum ferimento.

Com o acidente, algumas correspondências e encomendas que estavam com o trabalhador caíram no interior da fossa. Os bombeiros também atuaram para recuperá-las, mas nem todas foram encontradas.