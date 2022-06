Menina recebe castigo cruel da mãe após preferir brincar no lugar de trabalhar

Em Délhi, na Índia, uma mulher decidiu punir a filha de maneira cruel. A mãe amarrou a garotinha de 05 anos e a deixou na laje da residência debaixo do sol das 14h da tarde. Isso aconteceu porque ela não havia feito a atividade de casa.

Uma vizinha da família registrou a cena que mostra a menina com as mãos presas nas costas e os pés atados, se contorcendo de dor e gritando.

De acordo com o noticiário local, no momento em que tudo aconteceu, o pai da criança não estava presente. A menina estava apenas com o irmão de 11 anos, que foi quem presenciou a crueldade.

O menino imediatamente ligou para o pai, detalhando o que ele havia acabado de ver. O homem então voltou para casa e libertou a filha do castigo.

O caso que chocou a vizinhança será investigado pela polícia.