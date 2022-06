Jovem baleado no show de Henrique e Juliano deixa a UTI, mas quadro clínico ainda é delicado

Seis dias após ser baleado por um policial militar de folga, no show da dupla Henrique e Juliano, em Goiânia, Francis Junio Ribeiro, de 27 anos, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A boa notícia foi dada pela própria família ao G1, que afirmou que o jovem foi levado para enfermaria do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), no sábado (11), para continuar o tratamento.

Segundo a irmã de Francis, a principal preocupação é com uma possível infecção no pâncreas, um dos órgãos atingidos pelas três balas disparadas pelo militar. Ele também ficou ferido em uma das mãos e no peito.

Pedro Henrique Cândido Negreiro, de 32 anos, está preso desde segunda-feira (06) e afirma que a vítima teria tentado pegar a arma e por isso sacou, por legítima defesa.

A família ainda diz que Francis se encontra consciente e que se lembra de como tudo aconteceu. Mas que evitam tocar no assunto para ele não se aborrecer e continuar o tratamento regularmente, sem maiores emoções.

Após se recuperar totalmente, o jovem deve dar um depoimento à polícia e esclarecer algumas dúvidas.