Tempo seco provoca queda nos casos de dengue em Goiás, mas números ainda preocupam

Não é apenas o novo aumento de contaminados pela Covid-19 que preocupa as autoridades de saúde em Goiás. Até a última semana de maio deste ano, o estado registrou 102.597 casos de dengue. O número já é três vezes maior que o mesmo período do ano passado.

Goiás também lidera o ranking de agravamento da doença no país. São 2.972 registros de internações nos primeiros cinco meses de 2022.

O estado contabiliza 51 óbitos por dengue, perdendo apenas para São Paulo (134). O crescimento é de 54% em relação ao período em 2021, quando 33 pessoas morreram pela infecção.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), mais de 80% dos pacientes que morreram por dengue em Goiás têm mais de 60 anos ou possui comorbidades como diabetes e hipertensão.

O coordenador de Dengue, Zika e Chikungunya da SES-GO, Murilo do Carmo, explica que tradicionalmente o mês de maio costuma encerrar o ciclo mais intenso de transmissão. A tendência, portanto, é que os números comecem a cair daqui em diante.

“Com a seca, os casos começam a diminuir e normalmente só voltam a crescer com o início do período de chuvas, em meados de outubro, quando o volume de águas nos focos se intensifica. Por esta razão, nós reforçamos ainda mais as ações agora e nos preparamos para a alta do fim do ano”, relata.

Em Anápolis, o cenário de diminuição já é observado. Após um pico de contaminações, o município apresenta três semanas de quedas consecutivas. A redução acumulada nos últimos 20 dias de maio foi de 52%.

Apesar disso, a incidência de dengue na cidade é preocupante. Segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a taxa está em 24,98% por mil habitantes e o crescimento dos casos notificados é seis vezes superior ao do ano passado.

Pandemia

Mesmo com a redução, Goiás segue em estado de alerta, reforça o coordenador da Secretaria.

Para o porta-voz, um dos principais motivos para dados tão expressivos neste ano é o descuido por parte dos moradores durante a pandemia, que voltaram-se apenas para os cuidados contra a Covid-19, além da paralisação das visitas dos agentes de saúde durante o fechamento das atividades essenciais.

Ele também chama a atenção para o rápido agravamento da doença, que não deve ser subestimado pelos infectados.

“A dengue é instável: um dia você está bem, no outro pode ser internado em um leito de UTI. Muitos dos pacientes que morreram no estado estavam em casa e ignoraram sintomas como sangramento e dor abdominal intensa”, afirma.