Existem alguns signos do zodíaco que possuem uma personalidade muito forte, além de um enorme poder de resiliência nos desafios da vida.

Pode ser que esses signos tenham enfrentado momentos difíceis recentemente. No entanto, eles terão uma grande motivação para seguir os caminhos e dar a volta por cima, ainda mais fortes.

Para te explicar melhor, separamos uma pequena lista com essas casas do zodíaco que sairão como verdadeiras guerreiras, por enfrentar essa fase complicada e se recuperar com excelência. Confira!

3 signos que vão encontrar motivação na dor e dar a volta por cima:

1. Touro

Os taurinos são realmente muito persistentes nos desejos e anseios. São fortes, inclusive ‘cabeça dura’, o suficiente para transformar algo muito ruim em combustível para superar as dificuldades.

Além do mais, são pacientes e resilientes. Ou seja, conseguirão dar uma boa volta por cima, utilizando os gatilhos de sofrimentos como uma força a mais para superar os obstáculos.

2. Leão

Os leoninos trazem essa garra e vontade de vencer na própria essência. São competitivos, até mesmo, consigo, e não toleram sair por baixo.

Um bom leonino sabe como aproveitar todas as chances de superar os traumas e vencer na vida. Derrota e leão são duas palavras que não combinam de jeito nenhum.

Ele saberá de quem se afastar, em quem se apoiar e como resolver todos esses problemas o mais rápido possível. E claro, ele aprenderá a nunca cometer o mesmo erro e voltar à estaca zero.

3. Sagitário

Já o sagitariano conseguirá enfrentar este mal momento com o senso de humor único e perspicaz que ele traz consigo. O jeito leve sagitariano de levar a vida o facilitará encontrar uma boa saída para os problemas.

Além do mais, eles sabem muito bem como correr atrás dos objetivos, são incisivos e não desistem de nada, custe o que custar.

