Inícios de relacionamentos são, geralmente, uma fase recheada de inseguranças, sorrisos, mas muito receio. Apesar dos medos, alguns signos do zodíaco estão prestes a se dar muito bem e não vão desistir por nada da felicidade.

Esses signos que listaremos são bem famosos por se empenharem bastante no ato da conquista do crush e não costumam abandonar o barco por nada.

E a boa notícia é que eles estão prestes a ser correspondidos e dar match com o amor da sua vida. Confira!

4 signos que vão encontrar a pessoa amada e não desistir da felicidade:

1. Gêmeos

Apesar de sempre ter vários contatinhos, os geminianos gostam de se destacar e conquistar as pessoas. São péssimos em desistir dos objetivos e sonhos. Logo, eles cativam até conseguirem o que querem.

E, para a felicidade deles, ainda neste ano de 2022, o horóscopo prevê a chegada de um grande amor na vida dos geminianos. Ou seja, os esforços não serão em vão.

Podem continuar cativando essa pessoa, o amor sorrirá para vocês logo mais. Tenham paciência e tudo se resolverá!

2. Libra

Os librianos, não muito distintos dos geminianos, também trazem consigo, naturalmente, o traço de ‘galãs’, recheados de contatinhos, mas que se dedicam em ser especiais, amados e cobiçados.

Isso tem muito a ver com serem péssimos em fazer escolhas. Por isso, preferem ter todas as pessoas de uma vez. No entanto, a boa notícia é que uma pessoa, em especial, flechará esse coração neste ciclo.

Esteja preparado para receber essa pessoa e, muito provavelmente, pode ser alguém do seu passado, chegando de uma forma totalmente diferente, para fazer você ficar completamente apaixonado.

3. Sagitário

Já os sagitarianos são bons amantes de um romance intenso. Eles gostam de cativar e seduzir pessoas novas e claro, investir todas as fichas nessa possível relação.

São obcecados por desafios e, sigilosamente, acreditam muito no próprio potencial, buscando sempre encantar a outra pessoa.

E, assim como os demais, os sagitarianos estarão encontrando um grande amor em 2022. É bom estar preparado.

4. Peixes

Por fim, os piscianos também encontrarão a felicidade logo mais e, diferentemente de todos os outros signos mencionados, eles não costumam ser colecionadores de amores.

Pelo contrário, são grandes românticos e apaixonados, prezando por relacionamentos cativantes e duradouros. São completamente empenhados em conquistar o crush, com unhas e dentes.

Caso seja necessário, uma pequena manipulaçãozinha pode até ser utilizada, mas nada muito invasivo. E, para a sorte deles, uma grande paixão estará entrando em cena logo mais. Preparem os corações!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!