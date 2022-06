Discutir dentro de um relacionamento é muito comum, o problema fica em como manter a estabilidade e felicidade depois disso.

Isso porque, por mais comum que seja, as crises em um relacionamento acaba sacudindo um pouco ambas as partes, mas tem como amenizar isso!

6 atitudes que devem ser evitadas na hora de discutir com a pessoa amada:

1. Não fale do passado do outro

Em hipótese alguma recorra a atitudes passadas para levar em pauta em meio a uma discussão. Por exemplo, “você nunca fez tal coisa comigo” ou “antes você não era assim”.

Nesse momento, foque na situação atual e explore seus argumentos nela, não é a hora de descascar todos os abacaxis, isso pode irritar seu parceiro (a).

2. Não recorra a terceiros

Em meio a uma crise em seu relacionamento, não vá atrás de opiniões entre amigos ou familiares, a crise é entre o casal e não para o público.

Essa atitude pode ser vista como uma imaturidade e pode piorar as coisas. Quer um conselho? Com a cabeça fria, depois da poeira ter ficado abaixo, fale com um amigo de confiança.

3. Não tome nenhuma atitude de cabeça quente

Se você realmente estiver afim de terminar o namoro, não tome essa atitude de cabeça quente na hora da discussão.

O momento de bate-boca é péssimo para falar frases decisivas e determinantes. Espere sua mente alinhar as ideias e assim, resolva a situação.

4. Não parta para a agressão

A violência física nunca é a saída, isso porque, além de ser uma atitude criminosa, representa um completo descontrole emocional da sua parte.

Na hora da raiva, não dê tapas, não atire objetos ou dê socos na parede, isso é assustador para quem vê e pode acabar de vez com seu relacionamento.

5. Não insulte o outro

Usar palavrões e insultos só vão piorar as coisas. Acima de tudo é um sinal de educação, mantenha o respeito por seu amado (a).

Durante a discussão, não é hora de usar palavras agressivas e injúrias.

6. Não faça comparações com outros relacionamentos

Por último e não menos importante, não acrescente em seus argumentos comparações com seus outros relacionamentos.

Isso, na hora da briga, só vai fazer irritar mais ainda seu amado (a), podendo acabar de vez com o namoro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!