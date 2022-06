Muitos acreditam que somente profissionais com diploma de nível superior estão aptos a receberem melhores salários. Porém, o que pouco se fala é que existem profissões de nível técnico que pagam melhor do que muitas que exigem a faculdade.

Nem sempre, ingressar no ensino superior vai ser um sonho. Em alguns casos, essa realidade na verdade nem é uma opção e justamente por isso, acaba surgindo um temor de não conseguir ser bem sucedido no mercado de trabalho.

Porém, esse medo acaba não sendo algo real, já que diversas profissões podem sim oferecer uma boa vida para o trabalhador, mesmo que ele possua apenas o nível técnico.

Mas afinal, o que seria esse nível técnico? Basicamente, consiste em cursos com uma formação mais rápida do que o convencional que são focados em uma área específica e de nível médio.

Inclusive, além do sucesso profissional, alguns profissionais que decidem optar por este tipo de curso conseguem até mesmo concluir os estudos já empregados.

Mas claro, nenhuma formação é melhor que a outra e não existe uma fórmula definida para se obter o maior destaque e poder financeiro.

No entanto, se você busca por uma profissão apenas com o nível técnico e está procurando por bons salários, confira a lista abaixo:

6 profissões de nível técnico que pagam melhor do que muitas que precisam de faculdade

1.Técnico em Segurança do Trabalho

Com salários que podem chegar perto de de R$ 3.589, Técnico em Segurança do Trabalho é uma profissão que há tempos faz parte da lista daquelas que oferecem os melhores salários do país.

O trabalhador da área possui a importante função de identificar todos os fatores de risco do ambiente de trabalho, propor as medidas que são necessárias para reduzir os danos, elaborar políticas de segurança e, por fim, divulgar as normas e os procedimentos técnicos.

2. Técnico em Mecânica

O profissional que se dedica a carreira de Técnico em Mecânica além de poder faturar alto, ainda pode ser até mesmo disputado no mercado.

Isso ocorre porque cada vez mais o trabalhador de nível técnico que se dedica a instalar, operar e fazer a manutenção de máquinas industriais está se tornando mais importante.

Quanto maior o tempo de serviço e experiência na área, maior se torna o valor pago pelos serviços, que podem chegar a cerca de R$ 4.125 por mês.

3. Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Outra área que vem ganhando destaque no mercado de trabalho e se mostra cada vez mais importante é a de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Dentro dela, profissionais de nível técnico podem receber a salários que giram em torno de R$ 4.750 em empresas mais especializadas e o curso dura apenas um ano e meio.

O trabalhador precisa estudar com frequência as mais variadas linguagens da programação, lógica e implementação de bancos de dados. O foco do trabalho é construir, testar e documentar o complexo processo de criação de sistemas, programas, aplicativos e demais ferramentas do mundo virtual.

4. Técnico em Recursos Humanos

Fugindo um pouco do meio da tecnologia e indo mais para a área de gerência, o Técnico em Recursos Humanos vai prestar assistência para as empresas dos mais variados setores no quesito gestão de pessoas.

O profissional pode receber salários de até R$ 4.322 e vai cuidar da pesquisa de direitos trabalhistas, fazer as contratações, resolver todos os trâmites necessários para a demissão de funcionários e analisar benefícios.

O tempo de formação é ainda mais curto que as opções anteriores, levando cerca de apenas um ano para a conclusão.

5. Técnico em Mecatrônica

Já para aqueles que possuem interesse na área da tecnologia, principalmente da robótica, Técnico em Mecatrônica é uma excelente opção e com conclusão do curso em um ano e meio.

Os profissionais com formação na área técnica podem receber até R$ 7.000 e trabalham com o desenvolvimento de equipamentos automatizados e a consequente implementação nas industrias.

6. Técnico em Contabilidade

Com o curso com duração de um ano, o Técnico em Contabilidade vai lidar durante a carreira com as mais diversas transações financeiras.

Dependendo das experiências anteriores na área e do tempo atuando no mercado, o profissional pode chegar a receber R$ 6.577.

Se você busca por novidades e muitas notícias, então acompanhe o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique ligado!