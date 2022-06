Seção Rápidas entra de recesso e retorna em 1º de julho com novo jornalista responsável

Nesta segunda-feira (13), a seção Rápidas do Portal 6 entra em um breve período de recesso e retorna com a produção e assinatura de um novo jornalista, no dia 1º de julho.

A medida é de caráter definitivo e ocorre devido à necessidade de cobertura mais amplificada em relação ao que já era repercutido.

Os furos, notas cifradas e a acidez do texto permanecerão na nova fase, ainda que com inevitável mudança de estilo.

As notas também continuarão sendo publicadas nas redes sociais, especialmente no Twitter e Instagram.

O nome do novo profissional responsável pela seção Rápidas será divulgado em breve pela direção do Portal 6.