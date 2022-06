Festival de Circo em Goiânia terá mais de uma dezena de espetáculos grátis para o público

Respeitável público, começa nesta quarta-feira (15) a 5ª edição do Festival das Famílias de Circo de Goiânia. O evento vai proporcionar 11 espetáculos e segue até o dia 28 de junho.

Os fãs poderão acompanhar ainda seminários e oficinas. Todas as apresentações serão comandados por famílias goianas circenses, artistas de rua, duplas, além daqueles que fazem parte do Circo Social.

A programação do festival poderá ser assistida ao vivo, de forma gratuita, por meio do canal do YouTube Festival Famílias de Circo de Goiânia.

Serão transmitidos os espetáculos Tradição, das Famílias de Circo em Cena; Ilusionistas do Cerrado, peripécias e relembrança, do Grupo Asas do Picadeiro; O Palhaço e as Bailarinas, do Circo Laheto; Casados?, de Débora di Sá; Magia do Circo Goiano, composto por artistas e um coletivo circense; Hamlet na Rua, da Anthropos Cia. de Arte; Alquimista da Alegria, do Grupo Asas do Picadeiro; Circo Panamericano; Circo, MagiaS e EstripuliaS, do Circo Laheto; Circo Dinâmico.

O evento tem o objetivo de homenagear e valorizar as famílias circenses, além de representar a resistência da classe perante as adversidades. O evento recebe o apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, e é promovido pelos grupos Anthropos, Asas do Picadeiro e Circo Laheto.

Programação

Dia 15: Seminário dos Artistas de Circo com roda de conversa virtual: Circo e Pandemia – Estratégias de reexistências às 14h30;

Espetáculo Tradição, das Famílias de Circo em Cena às 17h;

Espetáculo Ilusionistas do Cerrado – Peripécias e relembrança, do Grupo Asas de Picadeiro às 20h.

Dia 16: Espetáculo O Palhaço e as Bailarinas, do Circo Laheto às 15h;

Espetáculo Casados?, da artista Debora di Sá, às 20h.

Dia 17: Espetáculo Magia do Circo Goiano, realizado por artistas e coletivos circenses, às 19h;

Espetáculo Hamlet na Rua, pelo Anthropos Companhia de Arte, às 20h.

Dia 18: 1º Encontro da Oficina de Produção Cultural, às 08h;

Seminário dos Artistas de Circo com roda de conversa: Festival das Famílias de Circo – 13 anos de história, às 09h;

Espetáculo Minha Lona é o Céu, produzido por artistas de rua, às 15h;

Espetáculo Alquimista da Alegria, do Grupo Asas de Picadeiro, às 17h;

Espetáculo Circo Panamericano, às 20h.

Dia 19: Espetáculo O Bamboléro, Sacura do Brejo, às 15h;

Espetáculo Circo, Magia e Estripulias, do Circo Laheto, às 17h;

Espetáculo Circo Dinâmico, às 20h.

Dia 25: 2º Encontro da Oficina de Produção Cultural, às 08h;

Seminário dos Artistas de Circo com roda de conversa: Políticas Públicas para o Circo em Goiás, às 09h30;

3º Encontro da Oficina de Produção Cultural, às 14h.

Dia 28: Ação de Democratização, Acessibilidade e Direitos Humanos;