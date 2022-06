Algumas empresas oferecem o Vale Alimentação (VA) para os funcionários como uma forma de contribuir com os gastos alimentares. Porém, mesmo tendo acesso ao benefício, muitos brasileiros não sabem o que podem comprar com ele.

Mas, antes é importante apontar as diferenças existentes entre o Vale Alimentação e o Vale Refeição (VR), já que ambos podem ser oferecidos aos trabalhadores e possuem finalidades diferentes.

O VA é voltado para a compra de itens essenciais para o preparo das refeições, podendo ser utilizado em hortifrutis, supermercados, mercearias, quitandas e açougues.

O VR já segue o rumo oposto, sendo utilizado para a compra de alimentos para consumo imediato, como por exemplo para o almoço ou jantar. Ele pode ser utilizado em restaurantes, padarias, lanchonetes em aplicativos de delivery.

A Legislação Trabalhista prevê alguns “alimentos proibidos” de serem adquiridos usando o benefício do Vale Alimentação e com isso, a obtenção se torna ilegal e passível até mesmo de multas altas e demissão por justa causa.

Por outro lado, obviamente existem algumas coisas que podem ser compradas com o benefício, mas nem todos sabem. Pensando nisso, separamos uma lista com o que pode ser obtido com tranquilidade.

6 coisas que dá para comprar com o Vale Alimentação e pouca gente sabe

1. Carnes

Desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020, o brasileiro vem sofrendo com os altos valores das carnes nos mercados, que sofreu um aumento de 42,6% no preço médio. O dado foi apontado em um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O que poucos sabem é que o Vale Alimentação permite que os beneficiários façam uso do cartão para a compra do alimento, o que pode representar um grande alívio para o bolso.

2. Comida congelada

Se por um lado as comidas prontas entram na lista de “alimentos proibidos”, por outro, as que são congeladas podem ser adquiridas com o VA.

Isso porque a pronta se encaixa na categoria do VR, no entanto, as congeladas não são para consumo imediato e justamente por isso podem ser compradas.

3. Biscoitos

Biscoito ou bolacha? Não importa como você prefere chamar, o importante é que saiba que estes alimentos podem ser comprados com o benefício.

Então não se preocupe, o lanchinho rápido não vai ser atrapalhado.

4. Sucos e refrigerantes

Os sucos e os refrigerantes também fazem parte do grupo de alimentos que são garantidos para os trabalhadores com o Vale Alimentação.

Mas é preciso se atentar, se tiver qualquer quantidade de álcool na bebida, ela pode acabar entrando para os “alimentos proibidos”.

5. Frutas

O trabalhador que recebe o benefício pode continuar mantendo uma rotina de alimentação saudável, pois as frutas podem ser compradas com o VA.

Os produtos podem ser adquiridos até mesmo em alguns hortifrutis que aceitem o pagamento pelo cartão.

6. Ovos

Assim como as carnes, os ovos também foram atingidos com a alta da inflação iniciada com a pandemia, em 2020.

No entanto, o alimento também pode ser comprado com o benefício e ajudar na hora das compras no supermercado.

