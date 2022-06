Inscrições abertas para concurso público com 150 vagas em Goiás

Já estão abertas as incrições para o concurso público do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CREMEGO). Os candidatos aprovados e convocados serão lotados em Goiânia.

Foram disponibilizadas 150 vagas, sendo 01 efetiva e 149 de cadastro reserva para os cargos de; Auxiliar Administrativo e Agente Fiscal (nível médio); e Médico Fiscal (nível superior).

Os salários vão de R$ 1.869,16 a R$ 9.804,02 acrescidos de benefícios: auxilio-alimentação no valor de R$ 1.250,00 para aqueles que cumprem jornada de 40 horas semanais e R$ 625,00 para 20 horas; vale-transporte; e plano de carreira.

As incrições serão feitas apenas via internet e com taxas de R$ 49 e de R$ 69. Os interessados deverão acessar o site do Instituto Quadrix, organizador do concurso, até o dia 18 de julho de 2022.

As provas, com duração de 3 horas e 30 minutos, estão previstas para 21 de agosto de 2022, no turno da tarde.

Para mais informações, acesse o edital.