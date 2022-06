Moradores de Goiânia estão entre os mais infiéis do Brasil, aponta pesquisa

Pelo terceiro ano consecutivo, Goiânia aparece entre as 20 cidades mais infiéis do Brasil. Mas, dessa vez, a posição ocupada superou as expectativas.

Uma pesquisa elaborada pelo site de namoro para casados, Ashley Madison, divulgou uma lista anual entre as principais cidades do país que praticam a famosa “pulada de cerca”.

Dessa vez, os goianienses apareceram em segundo lugar no ranking, perdendo apenas para Brasília.

A lista leva em conta a quantidade de cadastros existentes no aplicativo que, atualmente, soma mais de 13 milhões de inscritos no país.

Atrás de Goiânia, vem Curitiba (3º), São Paulo (4º) e Porto Alegre (5º).