Caso você foi a um motel, saiba que no calor do momento e na intenção de ficar a vontade as pessoas tiram alguns acessórios e peças de roupas.

É nessas horas que o pior acontece: muita coisa fica para trás e o que era pra ser diversão e muito amor, deixa só dor de cabeça e tristeza por ter esquecido algo lá.

Foi pensando nisso que o Portal 6 fez uma checklist de coisas para você não deixar no motel!

6 coisas que ninguém que frequentou deve esquecer em um motel:

1. Joias

As joias estão no topo da lista de coisas mais esquecidas no motel, isso porque elas geram um certo desconforto e muita gente tira.

Em outros casos, elas também podem acabar caindo ou arrebentando, por isso são esquecidas. Fique esperto com isso!

2. Carregadores

Quem é que sai de casa sem carregador de celular hoje em dia? Obviamente, é claro que levariam para os motéis também.

O problema é que eles são facilmente esquecidos nos quartos pelos clientes. Quando você for, preste atenção para não esquecê-lo.

3. Cosméticos

Não é tão comum as pessoas levarem cosméticos pessoais para os motéis, como hidratantes, perfumes ou xampus.

Mas, acontece que quem leva acaba esquecendo nos quartos, por mera desatenção e talvez correria.

4. Roupas

É claro que ninguém esquece peças de roupas essenciais, como camisas e calças. No entanto, comumente, fica para trás meias, calcinhas, cintos e cuecas.

E não, não é proposital! Essas peças são esquecidas, porque às vezes ficam perdidas no quarto e as pessoas preferem deixar para trás do que procurar.

Fique de olho quando você for para não deixá-lo lá!

5. Chaves

É mais comum do que se pensa, mas muitos casais esquecem as chaves no motel, e nesse caso são as chaves de casa, no geral.

Obviamente, eles só vão sentir falta quando precisarem entrar em casa. Uma boa saída é não tirar as chaves da bolsa ou dos bolsos.

6. Óculos

Por último, os óculos são bastante esquecidos nos motéis, porque, normalmente, os casais querem ficar mais à vontade, por isso tiram eles do rosto.

Uma boa sugestão para os marinheiros de primeira viagem é deixarem esse item dentro do carro ou na bolsa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!