Primeiro tour com degustação em cafeterias de Anápolis já tem data marcada

Os amantes de um delicioso café vão contar com um dia especial repleto com os mais saborosos tipos e experiências únicas com o 1° Coffee Tour Anápolis.

Organizado pela barista Roberta Flor, o evento tem data marcada para acontecer no dia 25 de junho, com início às 12h e encerramento previsto para 16h30.

Ao Portal 6, a organizadora contou que, além das delícias que serão degustadas pelos participantes, também ocorrerá uma aula que vai contar toda a história por trás das bebidas e os métodos inovadores e diferentes.

“Vai ser uma tarde de degustação com uma aula também, justamente para poder entender qual essa diferença de um café de qualidade, um café tradicional. Vai ter uma experiência sensorial para a gente poder identificar essas categorias de café”, afirmou.

Roberta contou que esse tour começou em Goiânia, que atualmente já vai para a quarta edição, quando ela notou que estava acontecendo um grande crescimento das cafeterias na capital.

Percebendo que Anápolis também seguia o mesmo caminho, decidiu também trazer para cá e assim, possibilitar que os anapolinos conheçam um pouco mais os locais da cidade que oferecem um bom café.

Nesta edição, os participantes poderão degustar os cafés do Jardim Secreto, Moma Café e da doceria Boulangerie Núbia Camilo.

“Cada cafeteria preparou um cardápio do tipo de café que vai ser oferecido. Vai ser um método diferente para cada, cada estabelecimento vai oferecer um método diferente. Ou seja, um método filtrado, outra vai trabalhar com expresso”, apontou.

“No caso da doceria, será também uma harmonização específica com o café que foi escolhido. Então está incluso todas essas bebidas específicas que cada cafeteria criou justamente para atender os participantes e explicar um pouco mais sobre o tipo de grão, região”, completou.

Os amantes de café interessados em participar podem fazer a inscrição para o evento por meio de um formulário disponível na bio do perfil do Instagram da organizadora @robertaflorbarista.

A experiência terá o valor de R$ 120 e a organizadora destaca que apenas as degustações estão inclusas. Logo, alimentos ingeridos nos estabelecimentos que não estiverem no cardápio deverão ser pagos a parte.

Além disso, o transporte para cada local ficará por conta do participante, mas terá um ponto de encontro específico para saírem juntos.