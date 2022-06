O pequeno período de 10 de maio até o último dia 03 de junho foi marcado pela presença do Mercúrio retrógrado e foi um tempo de desespero para muitos signos que cansaram de sofrer.

Isso porque ele foi capaz de desenterrar várias questões do passado, trazer alguns ex à tona – ex problemas, ex dores – e isso complicou muito o coração dessas pessoas.

No entanto, a boa notícia é que, com o encerramento deste ciclo, muitos problemas foram resolvidos. Os romances do passado, que fizeram mal, voltaram para a antiga posição e estes signos estão prontos para recomeçar.

Para te explicar melhor, separamos uma pequena lista com as casas do zodíaco que mais foram afetadas por decepções amorosas e que agora estão preparadas para dar um novo sentido na vida. Confira!

3 signos que cansaram de sofrer e estão prontos para viver uma história de amor:

1. Touro

O período de Mercúrio retrógrado começou enquanto o Sol estava em touro e agiu fortemente nos taurinos. Foram várias provações, inclusive, por conta de Vênus em áries, neste mesmo período.

Houve muitas brigas e complicações, no entanto, soluções também foram encontradas. Com isso, o taurino está verdadeiramente pronto para seguir os caminhos e abrir os corações para novas histórias de amores.

Apesar do receio de finalizar ciclos, este é um importante momento para respirar fundo, confiar na intuição e se permitir mais. É importante ter cuidado, mas não se prive do amor.

2. Gêmeos

Os geminianos também foram afetados pelo período retrógrado, pois o Sol entrou na casa no dia 21 de maio, perdurando por 13 dias ainda neste signo.

Algumas respostas que estavam pendentes foram esclarecidas e isso pode ter magoado bastante o geminiano. Entretanto, tudo isso foi muito importante.

Foi como arrancar um curativo sujo de uma vez, para deixar a ferida respirar um pouco. A partir de agora, eles estão verdadeiramente prontos para conhecer uma pessoa boa e viver o amor livre e leve que tanto sonham.

3. Peixes

Os piscianos também passaram por algumas decepções no últimos tempos e, nos últimos dias, receberam a exata resposta que estavam faltando para seguir a vida.

Não existe mais tempo para olhar para trás. O caminho agora é para frente e a boa notícia do horóscopo é que um novo amor, seguro e firme, está virando à esquina.

Abra o coração e se permita conhecer novas pessoas. Tempos bons estão por vir!

