O seu corpo é capaz de fazer certas coisas que possivelmente você não fazia nem ideia. E acredite, algumas coisas são até sobre-humanas!

Essa fantástica máquina, que funciona em perfeita harmonia, está pronta para qualquer situação ou condição física para sobreviver, e é por isso que há coisas que nem a ciência explica. Acompanhe!

6 coisas que seu corpo é capaz de fazer e você provavelmente não sabia:

1. Umbigo superestimado

Normalmente, ninguém liga muito para o umbigo e às vezes até fica a pergunta: afinal de contas, para que ele serve em um adulto?

Responder essa pergunta ainda é algo muito difícil, mas saiba que há tantas bactérias abrigadas no seu buraquinho da barriga, que, juntas, elas seriam capazes de formar um ecossistema inteiro, do tamanho de uma floresta tropical.

2. Nariz e orelha crescimento infinito

Se você não gosta do tamanho das suas orelhas e do seu nariz, saiba que tudo pode ficar pior, porque eles nunca param de crescer.

Isso porque as orelhas e o nariz são formados por um tipo de cartilagem que, ao contrário das que existem no restante do corpo, não vira osso à medida que o corpo humano cresce.

3. Dentes limitados

Os dentes são a única parte do corpo humano que não se regenera, mas o que isso quer dizer?

Simples: Os dentes permanentes – aqueles que nascem depois que os de leite caem – não possuem um reserva para nascer no lugar em caso de urgência.

E ainda pior, caso ele for fraturado ou quebrado, simplesmente não vai crescer outro pedacinho de dente lá. Por isso, é melhor escovar os dentes todos os dias!

4. Mesmos olhos

Desde quando você nasceu os seus olhos são exatamente do tamanho que você tem atualmente.

Ao contrário das outras partes do corpo, eles nunca mudaram de tamanho com o passar dos anos.

5. Adrenalina sobre-humana

A adrenalina é um hormônio produzido no corpo humano e por ser liberado em situações de estresse, é considerado um hormônio de “luta ou fuga”.

Pode parecer nada demais, mas essa substância é capaz de dar uma força sobre-humana para qualquer um.

Por exemplo, força para levantar um carro, que em condições normais jamais conseguiria-se.

6. Nariz com memória de elefante

Por último, se você não consegue nem lembrar o nome daquele antigo amigo, saiba que seu nariz certamente vai reconhecer o cheiro dele.

Isso porque, o seu olfato é capaz de lembrar de cerca de 50 mil aromas. E, detalhe, as mulheres conseguem sentir mais ainda.

