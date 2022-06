Morte de professor em Anápolis comove as redes sociais: “luto”

O professor Manoel Inácio de Freitas Filho foi sepultado neste sábado (18) no Cemitério Memorial Parque de Anápolis. O educador faleceu na sexta-feira (17), aos 58 anos. A causa não foi divulgada.

Com mais de 20 anos de anos de carreira na rede municipal, o profissional atualmente estava lotado no setor de Recursos Humanos do Centro Administrativo.

No Bairro de Lourdes, Manoel foi gestor da Escola Municipal Deputado José de Assis. Outra escola por onde ele passou foi a Realino José de Oliveira, no Setor Jandaia, trabalhando como coordenador.

A partida comoveu as redes sociais. Profissionais da educação e pessoas que conheciam o professor se manifestaram.

O Sindicado dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis (SINPMA) compartilhou uma nota de pesar, lamentando a perda.

“Nos unimos e pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos”, disse em comunicado.

Nos comentários da publicação, professores expressaram pesar. “Que pena!”, afirmou uma. Outra escreveu dizendo que a notícia era muito triste, pois Manoel era uma boa pessoa.