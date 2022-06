Últimos dias para se inscrever no programa de estágio do Ministério Público de Goiás

Termina na próxima segunda-feira (20) o prazo para estudantes de graduação e pós-graduação se inscreverem no programa de estágio do Ministério Público de Goiás (MPGO).

As inscrições devem ser realizadas pelo site do CIEE, onde também serão realizadas as provas online para primeira etapa da seletiva.

A segunda etapa será uma entrevista com os candidatos, existindo a possibilidade de passar por uma análise curricular ou prova prática/discursiva.

Para início imediato, estão disponíveis 143 vagas de estágio voltadas para os alunos da graduação e 127 para pós-graduação. A maioria delas é para docentes de Direito.

Também serão selecionados estudantes para compor o cadastro de reserva em todo o estado Goiás. O certame tem prazo de validade de um ano. Nesse período, o candidato pode ser chamado a qualquer momento.

A jornada de trabalho para os estagiários de graduação será de cinco horas diárias e 25 semanais, com a bolsa auxílio de R$ 1.212 e vale transporte de R$ 9.

Já para pós-graduação, são seis horas diárias e 30 semanais, com bolsa auxílio de R$ 2.424 e auxílio transporte de R$9.